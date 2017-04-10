Bingöl CHP'li Kayışoğlu: Parlamenter Rejimi ve Demokrasiyi Güçlendirerek Daha Güçlü Bir Ülke...

CHP'li Kayışoğlu: Parlamenter rejimi ve demokrasiyi güçlendirerek daha güçlü bir ülke olabiliriz



CHP Bursa Milletvekili Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, parlamenter rejim ve demokrasinin desteklenmesi halinde Türkiye'nin daha güçlü bir ülke olacağını belirterek, "Vatandaşların bu değişikliğe, yetkilerin sınırsız olarak bir kişiye verileceğine 'hayır' diyeceğine inanıyoruz. Böyle bir maceraya sürüklenmeye hiç birimizin niyeti yok, parlamenter rejimi ve demokrasiyi güçlendirerek daha güçlü bir ülke olabiliriz" dedi.



16 Nisan'da yapılacak olan halk oylaması çalışmaları kapsamında Bingöl'e gelen CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu İl Başkanı Ahmet Bazencir ile birlikte, parti binasında basın toplantısı düzenledi. Referanduma günler kala yaptıkları çalışmaların verimli geçtiğini belirten Kayışoğlu, parlamenter sistem ve demokrasinin güçlendirilmesi halinde Türkiye'nin daha güçlü bir ülke olacağını belirterek, "Vatandaşların bu paketin hepsini okumalarına gerek yok. Bir tanesini okusalar dahi 'hayır' denmesi gerektiği net bir şekilde anlaşılıyor. Bu değişikliğin 8'inci maddesi, 104'üncü maddesi yani Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini düzenliyor. Birçok maddede de aslında başkanın yetkileri düzenleniyor. Esasen Başkanlık olarak düzenlendiği, amacın bu olduğu ama halkta başkanlığa karşı söylem olarak cumhurbaşkanlığı olarak denildiğini biliyoruz. Başkanın yetkilerinin düzenlendiği 104'üncü madde, yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına, yani Başkana aittir deniliyor. Bütün rejim değişiyor, hükümet bir kişi oluyor. Bütün yargıyı şekillendiriyor. Yüksek yargıyı da tek kişi atıyor. Vatandaşların bu değişikliğe, yetkilerin sınırsız olarak bir kişiye verileceğine hayır diyeceğine inanıyoruz. Böyle bir maceraya sürüklenmeye hiç birimizin niyeti yok, parlamenter rejimi ve demokrasiyi güçlendirerek daha güçlü bir ülke olabiliriz. Biz bu ülkeyi seviyoruz, hepimiz aynı gemideyiz. Bütün vatandaşlarımızı oy kullanmaya ve bu konudaki hassasiyetlerini göstermeye davet ediyorum" dedi.