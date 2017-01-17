Bingöl Belediyesi Girişimcilik Kursu Açacak

Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, KOSGEB İl Müdürlüğü işbirliğiyle uygulamalı girişimcilik kursunu açacaklarını bildirdi.



Barakazi, yaptığı yazılı açıklamada, belediyenin kendi işini kurmak isteyen girişimcilere destek vermek ve yeni iş alanlarının oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla KOSGEB Müdürlüğü işbirliğiyle uygulamalı girişimcilik kursu düzenleyeceklerini belirtti.



Kursun, 31 Ocak-4 Şubat tarihlerinde verileceğini kaydeden Barakazi, kurs ile girişimcilik, iş planı hazırlama, finansal plan, yönetim planı gibi konularda 32 saatlik teorik ve pratik eğitim sunulacağını aktardı.



Ücretsiz olacak kursun 60 kişi ile sınırlı olduğunu ve devam zorunluluğu bulunduğunu kaydeden Barakazi, "Eğitimi başarı ile tamamlayan girişimci adayları sertifika alarak Yeni Girişimci Desteğine başvuru hakkı kazanacak. Veysel Belgin Gençlik Merkezi'nde bulunan Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü biriminden başvurular alınacak. Son başvuru tarihi ise 27 Ocak olacak." ifadelerini kullandı.



Belediye tarafından daha önce açılan girişimcilik kurslarında 240 kursiyere sertifika verildiğini anımsatan Barakazi, "Kursiyerlerimiz işini kurarak geçimini sağlamakta ve aynı zamanda istihdama katkı sağlamaktadır. İlimizde girişimcilik kurslarına yönelik oluşan yoğun talebi karşılamak, yerel girişimcilerimizi desteklemek ve yeni iş sahalarının kurulmasına katkıda bulunmak amacıyla bu eğitimi düzenliyoruz." açıklamasında bulundu.