Bingöl Belediyesi 841 Çifte Nikah Kıydı

Bingöl merkezde evlilikler bir önceki yıla oranla yüzde 10,4 arttı. 2015 yılında 760 çifte resmi nikah kıyan Bingöl Belediyesi, 2016 yılında ise 841 çifte resmi nikah kıydı.



Bingöl Belediye Başkanlığı bünyesinde bulunan Evlendirme Memurluğunca 2016 yılı içerisinde 841 çifte resmi nikah kıyıldı. Resmi nikahlar bir önceki yıla oranla yüzde 10,4 artış gösterdi. Bingöl Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 2016 yılında nikah kıydıran çiftlerin yoğunluğunu yaşadı. Bu kapsamda Bingöl Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından 2016 yılı içerisinde 841 çiftin resmi nikahı kıyıldı. Evlendirme Memurluğunca, 2009 yılında 433, 2010 yılında 469, 2011 yılında 505, 2012 yılında 566, 2013 yılında 615, 2014 yılında 703, 2015 yılında 760 çifte nikah kıyıldı. 2016 yılında nikahı kıyılan 841 çifte Uluslararası Aile Cüzdanı verilirken, 3 çifte de evlenme izin belgesi verildi.



Vatandaşların nikah işlemlerini yaptırmak üzere müracaat ettiği Bingöl Belediyesi Evlendirme Memurluğunca başvuran çift sayısında 2015 yılına oranla belirli bir artış yaşandı. - BİNGÖL