Bingöl Akut Ekibinden Yaban Hayvanlarına Destek

BİNGÖL'de AKUT ekibi, bağış olarak gelen 150 ekmek ve kemik parçalarından oluşan yemleri, doğadaki yaban hayvanlarına ulaştırdı.



Gönüllülerden oluşan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bingöl ekibi, merkez Gökdere Köyü'nde ayağından rahatsız olan ve hava koşulları nedeniyle hastaneye gitme imkanı olmayan bir vatandaşı kar motoru ile hastaneye ulaştırdı.



Ahmet Buzrul yönetimindeki gönüllü AKUT ekibi, bağış olarak gelen 150 ekmek ve kemik parçalarından oluşan yemi, hava koşulları nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanları için doğaya bıraktı.



- Bingöl