Bingöl Adliyesi'nde Uzlaştırma ve Arabuluculuk Dönemi

Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, hızlı ve etkin çözüm bulmak amacıyla Bingöl Adliyesi'nde uzlaştırma ve arabuluculuk büroları açıldığını söyledi.



Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kamuoyunda adalet hizmetlerinin yavaş işlediğine dair yaygın bir kanat olduğunu, yargı sürecinin hızlandırılması adına son zamanlarda bir çok adım atıldığı hatırlattı.



Yapılan bir çok yeniliğe rağmen adliye saraylarının yapımı, personel sayısının arttırılması, yeni ceza infaz kurumlarının inşasının bazı sorunların ortadan kaldırılmasında yeterli olmadığını ifade eden Bektaş, şunları kaydetti:



"Dostane temele dayanan alternatif çözüm yolları kapsamında kamu hukuku alanında 2006 yılında yürürlüğe giren Ceza Muhakemesi Kanunu'nda uzlaştırma kurumuna yer verildi. 2016 yılında yapılan değişiklik ile uzlaştırma kapsamında olan suç sayısı arttırıldığı gibi kurumun daha hızlı ve etkin çalışması önündeki engeller de kaldırıldı. Hızlı ve etkin çözümü amaçlayan uzlaştırma kurumu, adalet hizmetinin sunulmasında emek ve zaman kaybını önlediği gibi, dostane bir çözüm amaç edindiğinden, toplumdaki barış ve huzurun tesisine de hizmet ettiği görüldü."



Başsavcı Bektaş, adliye bünyesinde kurulan arabuluculuk ve uzlaştırma büroları sayesinde bir çok sorunun mahkemeye taşınmadan taraflar arasında çözüme kavuşturulacağını sözlerine ekledi.