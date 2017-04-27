Binde Bir Gece Diyalogları" Akdeniz'de
Yönetmen ve senarist Birol Güven tarafından kaleme alınan "Binde Bir Gece Diyalogları" Antalya ve Mersin'de tiyatroseverlerle buluşacak.
Yönetmen ve senarist Birol Güven tarafından kaleme alınan "Binde Bir Gece Diyalogları" Antalya ve Mersin'de tiyatroseverlerle buluşacak.
Yönetmenliğini Galip Erdal'ın üstlendiği "Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu"nun oyunu, 30 Nisan'da Alanya Kültür Merkezi'nde, 1 Mayıs'ta Manavgat Atatürk Kültür Merkezi'nde, 2 Mayıs'ta ise Mersin Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.
"Binde Bir Gece Diyalogları" ilişkiler ve evliliklerde yaşanan bilindik sorunların yanı sıra, geleneksel anlayış ile modern düşüncenin zıtlığını mizahi bir bakış açısıyla anlatıyor.
Başrollerini Begüm Kütük ve Hakan Meriçliler'in paylaştığı oyunda Hilmi Özçelik, Gamze Uçar, Engin Demircioğlu, Ece Mağat, Musa Öney, Burcu Görek, Selin Altıntaş yer alıyor.
Oyunun dekor tasarımını Dilek Kaplan, ışık tasarımını ise Cengiz Özdemir gerçekleştirdi.