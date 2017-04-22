Binde Bir Gece Diyalogları

İlişkiler ve evliliklerde yaşanan bildik sorunların yanı sıra geleneksel anlayış ile modern düşüncenin zıtlığını mizahi bir bakış açısıyla anlatan "Binde Bir Gece Diyalogları" oyunu Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde.

Binde Bir Gece Diyalogları

İlişkiler ve evliliklerde yaşanan bildik sorunların yanı sıra geleneksel anlayış ile modern düşüncenin zıtlığını mizahi bir bakış açısıyla anlatan "Binde Bir Gece Diyalogları" oyunu Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde..

"Birol Güven'in kaleminden müthiş komedi… 

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Birol Güven'in kaleme aldığı "Binde Bir Gece Diyalogları" ile yeni sezonda seyircisiyle buluşuyor.

Sevilen oyuncular Begüm Kütük ve Hakan Meriçliler'in başrolünü paylaştığı oyunu Galip Erdal yönetiyor."

Yazan: Birol Güven

Yöneten: Galip Erdal

Dekor Tasarımı: Dilek Kaplan

Işık Tasarımı: Cengiz Özdemir

Oyuncular: Hakan Meriçliler, Begüm Kütük, Hilmi Özçelik, Gamze Uçar, Engin Demircioğlu, Ece Mağat, Musa Öney, Burcu Görek, Selin Altıntaş

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Zorlu Center PSM Drama Sahnesi

Mekan Adresi : Levazım Mah. Koru Sok. No: 2/PSM/70 Zincirlikuyu

Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Binde Bir Gece Diyalogları

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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