Binde Bir Gece Diyalogları
İlişkiler ve evliliklerde yaşanan bildik sorunların yanı sıra geleneksel anlayış ile modern düşüncenin zıtlığını mizahi bir bakış açısıyla anlatan "Binde Bir Gece Diyalogları" oyunu Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde.
İlişkiler ve evliliklerde yaşanan bildik sorunların yanı sıra geleneksel anlayış ile modern düşüncenin zıtlığını mizahi bir bakış açısıyla anlatan "Binde Bir Gece Diyalogları" oyunu Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde..
"Birol Güven'in kaleminden müthiş komedi…
Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Birol Güven'in kaleme aldığı "Binde Bir Gece Diyalogları" ile yeni sezonda seyircisiyle buluşuyor.
Sevilen oyuncular Begüm Kütük ve Hakan Meriçliler'in başrolünü paylaştığı oyunu Galip Erdal yönetiyor."
Yazan: Birol Güven
Yöneten: Galip Erdal
Dekor Tasarımı: Dilek Kaplan
Işık Tasarımı: Cengiz Özdemir
Oyuncular: Hakan Meriçliler, Begüm Kütük, Hilmi Özçelik, Gamze Uçar, Engin Demircioğlu, Ece Mağat, Musa Öney, Burcu Görek, Selin Altıntaş
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Zorlu Center PSM Drama Sahnesi
Mekan Adresi : Levazım Mah. Koru Sok. No: 2/PSM/70 Zincirlikuyu
Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Binde Bir Gece Diyalogları
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır