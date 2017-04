İlişkiler ve evliliklerde yaşanan bildik sorunların yanı sıra geleneksel anlayış ile modern düşüncenin zıtlığını mizahi bir bakış açısıyla anlatan "Binde Bir Gece Diyalogları" oyunu Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde..



"Birol Güven'in kaleminden müthiş komedi… Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Birol Güven'in kaleme aldığı "Binde Bir Gece Diyalogları" ile yeni sezonda seyircisiyle buluşuyor.



Sevilen oyuncular Begüm Kütük ve Hakan Meriçliler'in başrolünü paylaştığı oyunu Galip Erdal yönetiyor."



Yazan: Birol Güven



Yöneten: Galip Erdal



Dekor Tasarımı: Dilek Kaplan



Işık Tasarımı: Cengiz Özdemir



Oyuncular: Hakan Meriçliler, Begüm Kütük, Hilmi Özçelik, Gamze Uçar, Engin Demircioğlu, Ece Mağat, Musa Öney, Burcu Görek, Selin Altıntaş



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Zorlu Center PSM Drama Sahnesi



Mekan Adresi : Levazım Mah. Koru Sok. No: 2/PSM/70 Zincirlikuyu



Başlangıç Saati : 15.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Binde Bir Gece Diyalogları



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır