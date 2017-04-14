İlişkiler ve evliliklerde yaşanan bildik sorunların yanı sıra geleneksel anlayış ile modern düşüncenin zıtlığını mizahi bir bakış açısıyla anlatan "Binde Bir Gece Diyalogları" oyunu Caddebostan Kültür Merkezi'nde...



Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu'ndan yepyeni bir oyun…Birol Güven'in kaleminden müthiş komedi…



Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Birol Güven'in kaleme aldığı "Binde Bir Gece Diyalogları" ile yeni sezonda seyircisiyle buluşuyor.



Sevilen oyuncular Begüm Kütük ve Hakan Meriçliler'in başrolünü paylaştığı oyunu Galip Erdal yönetiyor.



Yazan: Birol Güven



Yöneten: Galip Erdal



Dekor Tasarımı: Dilek Kaplan



Işık Tasarımı: Cengiz Özdemir



Oyuncular: Hakan Meriçliler, Begüm Kütük, Hilmi Özçelik, Gamze Uçar, Engin Demircioğlu, Ece Mağat, Musa Öney, Burcu Görek, Selin Altıntaş



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Caddebostan Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Bağdat caddesi Haldun Taner sok. No: 11



Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 14.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Binde Bir Gece Diyalogları



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır