Binde Bir Gece Diyalogları", 14 Ocak'ta Sahnelenecek

Başrollerini Begüm Kütük ve Hakan Meriçliler'in paylaştığı "Binde Bir Gece Diyalogları", 14 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak.



Oyunun yönetmenliğini üstlenen Galip Erdal, Zorlu PSM'de gerçekleşen provanın ardından yaptığı açıklamada, çok keyifli ve güzel bir çalışma olduğunu belirterek, "Gördüğünüz gibi enerjik, çok güzel bir kadromuz var. Benim için de keyifli. Çok deneyimli arkadaşlarımla keyifli bir çalışma oldu. Oyunumuz karı-koca ilişkileri üzerine. Hepimizin bildiği ama hiç kimsenin konuşmadığı şeyleri burada sahnede, Birol Güven'in o güzel kalemi ve güzel oyuncularımızla anlatmaya çalışıyoruz. Hepimizin başından geçen ama hiçbir zaman insanların arasında konuşmadığımız özel diyaloglarımızı, Binde Bir Gece diyaloglarında sunuyoruz." dedi.



Erdal, gösteride ayrıca kuşak çatışmasının da yansıtıldığını dile getirerek, "Bir sürü rol oynuyor arkadaşlarım. Karakterler değişiyor. Onların işi de biraz zor." değerlendirmesinde bulundu.



Oyuncu Begüm Kütük de birbirini çok seven ve uzun yıllardır evli bir çiftin oyunda ele alındığını ifade ederek, "Araları zamanında gayet iyiymiş. Birbirlerini hakikaten çok etkiliyorlarmış ve hayat onlar için güzelmiş ama yıllar geçmiş aralarındaki romantizm biraz eksilmiş. Monotonluktan kurtarmak adına kadın sürekli romantizm istiyor. Erkek tavırlarıyla pek buna uyum sağlamıyor." diye konuştu.



Hakan Meriçliler ise oyunda harika bir çiftin anlatıldığını vurgulayarak, "Kadın romantizm istiyor. Erkek de tüm erkeklerin istediğini istiyor." ifadesini kullandı.



Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu bünyesinde, Birol Güven'in kaleme aldığı oyun, 14, 15, 21, 28 Ocak'ta Zorlu PSM'de, 29 Ocak'ta ise Kozyatağı Kültür Merkezi'nde izlenebilecek.