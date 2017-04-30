Binanın Odunluğunda Yangın Çıktı

Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesinde 3 katlı binanın üzerinde bulunan odunluk yangını bina sakinlerini korkuttu.



Edinilen bilgiye göre, Eskisaray Mahallesi 709 nolu sokakta bulunan 3 katlı binanın damında bulunan odunlukta yangın çıktı. Çıkış sebebi bilinmeyen yangın nedeniyle yükselen dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede müdahale ederek, yangının binaya sıçraması önlendi.



Odunlukta bulunan tüp itfaiye ekipleri tarafından patlamadan odunluktan çıkartıldı. Yangında maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN