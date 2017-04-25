Binanın Havalandırma Boşluğunda Sıkışan Kediler Kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğunda sıkışan kediler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, iki kedi Karaköprü ilçesine bağlı Akbayır Mahallesinde bir vatandaşın evinin havalandırma boşluğunda sıkıştı. Damdan düşerek sıkıştıkları iddia edilen kedileri çıkarmaya çalışan ev sahibi, kedileri sıkıştıkları yerden çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kedileri sıkıştıkları havalandırma boşluğundan kurtardı.



Kedileri kurtarılmasında çaba gösteren itfaiye ekiplerine ev sahibi vatandaş teşekkür etti. - ŞANLIURFA