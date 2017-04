Binali Yıldırım: Ysk Bugün İtirazları Değerlendirip Açıklayacağını İlan Etmiştir (2)

"OHAL MİLLETE DEĞİL KENDİMİZE İLAN ETTİĞİMİZ BİR DURUM"



OHAL'in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakan Binali Yıldırım, "OHAL millete ilan edilmiş değil, OHAL bizim 15 Temmuz'dan kendimize ilan ettiğimiz bir durumdur" dedi.



"CUMHURBAŞKANIMIZIN AK PARTİ'YE DÖNMESİNİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"



Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ak Parti üyeliğine ilişkin Başbakan Binali Yıldırım, "Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim kararının resmen açıklanması ve Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla, Cumhurbaşkanımızın AK Parti'ye dönmesinin önündeki anayasal engel tamamen kalkmış olacaktır. Partimizin kurucusu, liderimiz ve şimdi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, partimize bir an önce gelip katılması, üye olması için sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu.



"'HAYIR'DAN 'HAYIRSIZ' BİR SONUÇ ÇIKARMAK İSTEYEN ANAMUHALAFETE SON TAVSİYEMİZ"



Yıldırım, "Anamuhalefet Partisi, AK Parti'ye karşı meşru siyaset kaygısı taşımayan bir çizgide siyaset yapma yolunu tercih ediyor. Bunun bedelini her seferinde sandıkta ödemesine rağmen bu alışkanlığı bir türlü terk etmiyor. Bu tavrı esasen Türk milletini ve Türkiye demokrasisini küçümseyen bir ruh halinin yansımasıdır. Milletle, vatandaşla barışık olsa kendileriyle de kavgalı olmaktan kurtulacaklar ama ne yazık ki bunu başaramıyorlar. Hayırdan hayırsız bir sonuç çıkarmak isteyen anamuhalafete son tavsiyemiz, millete itaat edin rahat edin" ifadelerini kullandı.



"BÜTÜN TEŞKİLATLARIMIZ BÖLGENİZDEKİ DURUMU TAHLİL EDEN AYRINTILI BİR RAPORU GENEL MERKEZE İLETİN"



Yıldırım, "Bütün Ak Parti teşkilatımıza referandum kampanyası boyunca özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyorum. Bütün teşkilatımız, çıkan bu sonucu, bölgede alınan oyların değerlendirmesini önümüzdeki süreçte sakin bir şekilde, serinkanlılıkla yapacağız. Bütün teşkilatlarımıza buradan ilan ediyorum, bölgenizdeki durumu tahlil eden ayrıntılı bir raporu kısa zamanda genel merkeze iletmenizi istiyorum. Bu iş bitti. Bundan sonra yapacağımız çok iş var" açıklamasında bulundu.



"DÜNYADA RACON KESEN SÖZ SAHİBİ ÜLKELER ARASINDA YERİNİ ALMASINI SAĞLAYACAK BİR DEĞİŞİKLİK"



Yıldırım, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tercihimiz, daha ileri bir demokrasi için başlangıçtır. Bu sistem değişikliği terör örgütlerine, ayrıştırmaya çalışanlara alana açılmasına izin vermemektedir. Dünyada racon kesen söz sahibi lider ülkeler arasında yerini almasını sağlayacak bir değişiklik yapılmıştır. Vesayet odaklarının siyasete müdahalelerini sona erdirmek için bu değişiklik önemli bir başlangıçtır. Demokrasiye bundan böyle balans ayarı verecek tek merci millettir. Biz, siyaseti her zaman milletle beraber yaptık, 'millete rağmen' iş yapmak asla bizim tarzımız olmadı, olmayacak. Oylama sonucunun kaybedeni yoktur. Kazanan millet, Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.



Görüntü dökümü



-Yıldırım'ın konuşması



-Detaylar



Haber: Hakime TORUN / ANKARA