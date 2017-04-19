Binali Yıldırım : Yapılan Itirazlar Ysk'nun Değerlendirmesi Sonucu Kamuoyuyla Paylaşılacaktır 1

Binali Yıldırım : Yapılan itirazlar YSK'nun değerlendirmesi sonucu kamuoyuyla paylaşılacaktır



Başbakan Binali Yıldırım, "Yapılan bu itirazlar Yüksek Seçim Kurulu'nun değerlendirmesi sonucu kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bizim onun üzerine bir laf söylememiz yanlış olur" dedi.



"EVET DE VEREN HAYIR DA VEREN VATANDAŞLARIMIZIN KARARI BAŞIMICIN TACIDIR"



Başbakan Binali Yıldırım, "Kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 51.41 evet yüzde 48.59 da hayır oyları çıkmıştır. Dolayısıyla anayasa değişikliğine yönelik halk oylamasında sonuç evet olarak tecelli etmiştir, halkın kararı nettir, sonuç evettir. Evet de veren hayır da veren vatandaşlarımızın kararı başımıcın tacıdır. Gerek ana muhalefet partisi gerek siyasi partiler vatandaşa bu değişikliğinde leyhine aleyhine bütün imkanları kullanarak anlatmışlardır." diye konuştu.



"ANA MUHALEFET PARTİSİ GENEL BAŞKANININ DAHA SORUMLU HAREKET ETMESİNİ BEKLİYORUZ"



Başbakan Binali Yıldırım, "Yapılan bu itirazlar Yüksek Seçim Kurulu'nun değerlendirmesi sonucu kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bizim onun üzerine bir laf söylememiz yanlış olur. Bizim işimiz değildir, biz görevimizi yaptık, sandığı milletin önüne getirdik ve milletin kararını vermesini sağladık. Seçim esnasında her türlü karar alınırken bütün partilerin temsilcileri vardır. İnsanları sokağa davet etmek yanlıştır. Ana muhalefet partisi genel başkanının daha sorumlu hareket etmesini bekliyoruz. Sonuçları tanımayacağız tarzında talihsiz bir beyanı olmuştur." dedi.