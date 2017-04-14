Binali Yıldırım: Vatandaşımızın Takdirine Saygılıyız

Binali Yıldırım: Vatandaşımızın takdirine saygılıyız...

Binali Yıldırım: Vatandaşımızın takdirine saygılıyız...

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Binali Yıldırım, Vatan