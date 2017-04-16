Binali Yıldırım: "Türkiye'nin Ayağına Basmak İsteyenler Bugün Mahcubiyet Yaşamıştır"
BİNALİ YILDIRIM: "TÜRKİYE'NİN AYAĞINA BASMAK İSTEYENLER BUGÜN MAHCUBİYET YAŞAMIŞTIR" ANKARA - Referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından Başbakan Binali Yıldırım, parti genel merkezinde partililere sesleniyor.
BİNALİ YILDIRIM: "TÜRKİYE'NİN AYAĞINA BASMAK İSTEYENLER BUGÜN MAHCUBİYET YAŞAMIŞTIR" ANKARA - Referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından Başbakan Binali Yıldırım, parti genel merkezinde partililere sesleniyor.