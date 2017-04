Binali Yıldırım: Takvim Her Zaman Değişebilir 1

Dha ANKARA- Binali Yıldırım: (Olağanüstü kongre süreci) Takvim her zaman değişebilir



Başbakan Binali Yıldırım, Olağanüstü kongre sürecinde takvimin her zaman değişebileceğini belirterek, kabine revizyonuna ilişkin, "Kan tazelemesi yapmak demokrasilerin gereğidir" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım Başbakanlık Çankaya Köşkü'nde Bloomberg International'a mülakat verdi. Olağanüstü kongre sürecine ilişkin Yıldırım,



"Ben daha önce olağanüstü kongre olmaz demedim. Kongre sürecini anlattım. Takvim her zaman değişebilir" dedi.



(KABİNE REVİZYONU) "KAN TAZELEMESİ YAPMAK DEMOKRASİLERİN GEREĞİDİR"



Kabine revizyonuna ilişkin Yıldırım, "Kan tazelemesi yapmak demokrasilerin gereğidir. İhtiyaç hasıl olduğunda bakanlarda da değişikliğe gidilebilir. Bunu sayın cumhurbaşkanımızla bir istişare süreci içerisinde gerçekleştiririz" diye konuştu.