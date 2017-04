Binali Yıldırım: Referandum Bitince CHP Kendi Eski Fabrika Ayarlarına Döndü (1)

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, kesin olmayan referandum sonuçlarına yapılan itirazlara ilişkin, "Bugün bazı partiler, vatandaşlar YSK'ya itirazlarda bulunmuştur. YSK bugün bu itirazları değerlendirip açıklayacağını ilan etmiştir. İtiraz etmek haklarıdır anlayışla karşılıyoruz. İtirazların gideceği adres de YKS'dır. Buraya kadar normal. Ancak çeşitli iletişim mecraları kullanılarak insanları sokağa davet etmek sonuçları tanımamak asla ve asla kabul edilemez. Milletin iradesine saygı duymak yerine sandıktan çıkan sonuca gölge düşürme çabası boş, anlamsızdır. Bu kampanya döneminde biraz dedik ki bunların aklı başına geldi. Kuzu gibi oldular. Sakin konuşuyorlar, cevap vermiyorlar. Kemal bey, 'Kuzu taktiği yapıyor' dedim. Referandum bitince CHP, Anamuhalefet Partisi kendi eski fabrika ayarlarına döndü. Sayın Kılıçdaroğlu yenilgisini gürültüyle, tahrikle bastırmak istiyor" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti 116. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında konuştu. Kesin olmayan referandum sonuçlarına yapılan itirazlara değinen Yıldırım, "Millet bu oylama ile sadece anayasa değişikliğini oylamamış bize, bütün partilere de ince mesajlar vermiştir. Hayır'dan 'hayır' sonuç çıkarmak isteyen muhalefet maalesef oylama sonucu da aynı tutumunu sürdürmektedir. Demokrasi ve huzur içerisinde yapılan bu sonuca gölge düşürülmemeli. Bugün bazı partiler, vatandaşlar YSK'ya itirazlarda bulunmuştur. YSK bugün bu itirazları değerlendirip açıklayacağını ilan etmiştir. İtiraz etmek haklarıdır anlayışla karşılıyoruz. Kimsenin sesine kulağımızı kapayamayız" ifadelerini kullandı.



"TANE TANE SÖYLEYECEKLERİMİ ANA MUHALEFET PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE YÖNETİCİLERİ DİNLESİN"



Yıldırım, "Tane tane söyleyeceklerimi ana muhalefet partisi genel başkanı ve yöneticileri dinlesin. Her seçimden sonra çıkan tablodan duyulan memnuniyetsizlikler, sızlanmalar hep olmuştur. Ne var ki eleştirinin, itirazın sınırı da hukuktur. İtirazların gideceği adres de YKS'dır. Buraya kadar normal. Ancak çeşitli iletişim mecraları kullanılarak insanları sokağa davet etmek sonuçları tanımamak asla ve asla kabul edilemez. Milletin iradesine saygı duymak yerine sandıktan çıkan sonuca gölge düşürme çabası boş, anlamsızdır. Bu her şeyden önce çok büyük ayıp ve haksızlıktır" diye konuştu.



"TAHRİKLERE KAPILMADAN SONUÇ SÜKUNET İÇERİSİNDE İZLENMELİ"



Sağduyu çağrısı yapan Yıldırım, "Şimdi anamuhalefet partisine düşen, yaptıkları itirazın sonucunu beklemektir. Bunun aksine yapılacak her hareket, hukukun dışına çıkmak olacaktır. Türkiye bir hukuk devletidir, dolayısıyla hiç kimsenin hukuksuz, sorumsuz bir tutum sergilemesi asla hoş karşılanmayacaktır. Çok açık ve net ifade ediyorum; siyasi tartışmaların zemini, meşru siyaset zeminidir. Herkese davetimiz bu meşru zemini korumak olmalıdır. Her vatandaşımdan istediğim, bu süreçte azami hassasiyet göstermesidir, tahriklere kapılmadan uzak durmalı ve sonucu sükunet içerisinde izlemelidir. Siyaset yapıyorum diye kimse kimsenin duygularıyla oynamaya kalkmasın" açıklamasında bulundu.



"KEMAL BEY AĞZINI 'HAYIR HAYIR' DEMEYE O KADAR ALIŞTIRMIŞ Kİ HALA 'HAYIR' DİYOR"



Yıldırım, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun 50 milyona yakın insanımızın sandığa giderek oyunu kullandığı bir seçime gölge düşürme çabası hem üzücüdür hem de büyük talihsizliktir. Bir anamuhalefet partisi başkanının siyasette her türlü sonucun sokakta değil, sandıkta olduğu gerçeğini



bilmesi gerekir. Kemal Bey ağzını 'hayır hayır' demeye o kadar alıştırmış ki 16 Nisan'da sandığa gitmemiş gibi 'hayır hayır' demeye devam ediyor. Neymiş, bu halk oylamasının sonuçlarını tanımayacakmış. Bu ne demektir, eğer sen bu sonuçları tanımazsan, bu sonuçları ortaya koyan millet de seni tanımaz kardeşim" diye konuştu.



(KILIÇDAROĞLU) "TAMAM KABUL EDİYORUZ ÇOK İYİ ÇALIŞTIN, KOŞTURDUN"



CHP Genel Başkanı Kemal KIlıçdaroğlu'nun referandum boyunca çok çalıştığını belirten Yıldırım, "Tamam kabul ediyoruz çok iyi çalıştın, koşturdun. Ama milletin takdiri ortada. Bu gerçeği artık kabul et. Milletin kabul ettiğini sen kabul etmezsen ne yazar. Millete fatura çıkaracağına başarısızlığı kendinde ara. Değişiklik teklifi müzakereler arkasından komisyona geldi çetin müzakereler oldu. Şiddete bile başvuruldu. Nihayet kabul edildi. Türkiye'de şeffaf bir şekilde yapılan, sınırsız bir propaganda alanı sağlanan ve içeriden, dışarıdan yedi düvelin izlediği, taraf olduğu bir halk oylamasının sonucunu hazmetmek zorunda anamuhalefet partisi. Demokrasiye inanıyorsa, demokrasiyi içselleştirmişse hazmetmek mecburiyetinde" ifadelerini kullandı.



"HİÇBİR ANARŞİYE, SOKAK FAALİYETİNE, YASALARI ÇİĞNEYECEK HİÇBİR FİİLİ DURUMA RIZA GÖSTERMEYİZ"



Yıldırım, "Çareyi sokakta aramak, kaos ortamı oluşturmaktan medet ummak anamuhalefet partisine yakışmaz. Eğer böyle bir iş içerisinde olursa millet gereken cevabı verir. Türkiye bir hukuk devletidir, hiçbir anarşiye, sokak faaliyetine, yasaları çiğneyecek hiçbir fiili duruma rıza göstermemiz söz konusu değildir. Ben milletime çağrı yapıyorum, provokasyonlara gelmeyin, tahriklere kapılmayın ve buna benzer çağrılara kulak



asmayın. Türkiye bir hukuk devleti" ifadelerini kullandı.



ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI



Erken seçim tartışmalarına ilişkin Yıldırım, "Yapacak çok işimiz var. Ülkemizin ekonomisini daha da büyütmek, yatırımları daha da hızlandırmak, reformları hayata bir bir geçirmek ve 2019'un 3 Kasım'ına hazırlanmak. 2019'da iki seçimimiz var; Bir tanesi 2019 Mart sonu yerel seçimler, belediye seçimleri, bir de 3 Kasım 2019'da yaptığımız bu anayasa değişikliğine göre Birleştirilmiş Meclis ve Cumhurbaşkanı seçimleri olacak. Bunun dışında Türkiye'nin gündeminde herhangi bir seçim yoktur, vatandaşlarımızın kafasını bulandırmaya gerek yok, yapacak çok işimiz var" diye konuştu.



"HAYIR'DAN HAYIRSIZ BİR SONUÇ ÇIKARMAYA ÇALIŞMAK SAYGISIZLIKTIR"



Yıldırım, "Vatandaşımızın tercihi bizim nezdimizde namusumuz kadar önemlidir. Sonuçlardan memnun olunmayabilir. Hayır'dan hayırsız bir sonuç çıkarmaya çalışmak en hafif deyimi ile millet iradesine saygısızlıktır" dedi.



"'KUZU GİBİ OLDULAR' DEDİK REFERANDUM BİTİNCE CHP ESKİ FABRİKA AYARLARINA DÖNDÜ"



Yıldırım, "Bu kampanya döneminde biraz dedik ki bunların aklı başına geldi. Kuzu gibi oldular. Sakin konuşuyorlar, cevap vermiyorlar. Kemal bey, 'Kuzu taktiği yapıyor' dedim. Referandum bitince CHP, Anamuhalefet Partisi kendi eski fabrika ayarlarına döndü. Sayın Kılıçdaroğlu yenilgisini gürültüyle, tahrikle bastırmak istiyor. Ama artık mızrak çuvala sığmıyor, belli ki durumunda sıkıntı var. Bizim işimiz onların iç meseleleriyle uğraşmak değil, biz yolumuza devam edeceğiz. Sürekli demokrasinin gelişmesi için çalıştık önümüze engel koydular" diye konuştu. - Ankara