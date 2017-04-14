Binali Yıldırım: Ne Federasyonu, Eyaleti Ne de Ayrı Bir Ayrışmayı Asla ve Asla Kabul Etmeyiz

BAŞBAKAN Binali Yıldırım Ankara Sincan mitinginde konuştu. Eyalat tartışmalarına ilişkin Yıldırım, "En başından beri duruşumuz net. Tek devlet, millet, vatan, bayrak. Bunun dışında hiçbir şeyi bu millet kabul etmez. Ne federasyonu, eyaleti ne de ayrı bir ayrışmayı asla ve asla kabul etmeyiz, fırsat vermeyiz. Bir ana muhalefet partisi başkanı var. Evlere şenlik. Kampanya boyunca söylemediği yalan kalmadı. Kime rastlarsa korkutup, tehdit ediyor. Sen felaket tellalı mısın?" diye konuştu.



"PAZAR GÜNÜ SEÇİM YAPMIYORUZ TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE OY VERİYORUZ"



Yıldırım, "Pazar günü seçim yapmıyoruz. Gençlerimizin, torunlarımızın geleceğine karar veriyoruz. Türkiye'nin geleceğine oy veriyoruz. 'Denize dökeriz' diyorlar. Biz de kin yok. Biz ancak bunu diyenleri sandığa gömeriz" dedi.