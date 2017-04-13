Binali Yıldırım: "Milletin Aklını Bulandırmak İçin Korku Salıyorlar"

Binali Yıldırım: "Milletin aklını bulandırmak için korku salıyorlar" Başbakan Binali Yıldırım: "Sıkı yönetimi kaldırmasaydık o dediği olabilirdi.

Binali Yıldırım: 'Milletin Aklını Bulandırmak İçin Korku Salıyorlar'

Binali Yıldırım: "Milletin aklını bulandırmak için korku salıyorlar"
Başbakan Binali Yıldırım:
"Sıkı yönetimi kaldırmasaydık o dediği olabilirdi. Sıkı yönetim olsaydı her şey yapılabilirdi"
"50 milletvekilinin maaşıyla Türkiye krize mi girecek"

İZMİR - Başbakan Binali Yıldırım TGRT Haber'de Batuhan Yaşar'ın sorularını yanıtladı.

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