Binali Yıldırım: "Milletin Aklını Bulandırmak İçin Korku Salıyorlar"
Binali Yıldırım: "Milletin aklını bulandırmak için korku salıyorlar" Başbakan Binali Yıldırım: "Sıkı yönetimi kaldırmasaydık o dediği olabilirdi.
Binali Yıldırım: "Milletin aklını bulandırmak için korku salıyorlar"
Başbakan Binali Yıldırım:
"Sıkı yönetimi kaldırmasaydık o dediği olabilirdi. Sıkı yönetim olsaydı her şey yapılabilirdi"
"50 milletvekilinin maaşıyla Türkiye krize mi girecek"
İZMİR - Başbakan Binali Yıldırım TGRT Haber'de Batuhan Yaşar'ın sorularını yanıtladı.