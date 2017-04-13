Binali Yıldırım: 'Milletin Aklını Bulandırmak İçin Korku Salıyorlar'

Binali Yıldırım: "Milletin aklını bulandırmak için korku salıyorlar"

Başbakan Binali Yıldırım:

"Sıkı yönetimi kaldırmasaydık o dediği olabilirdi. Sıkı yönetim olsaydı her şey yapılabilirdi"

"50 milletvekilinin maaşıyla Türkiye krize mi girecek"



İZMİR - Başbakan Binali Yıldırım TGRT Haber'de Batuhan Yaşar'ın sorularını yanıtladı.