Binali Yıldırım: "Kimsenin Kalbi Kırık Olmasın, Kimse Mahzun Olmasın"
BİNALİ YILDIRIM: "KİMSENİN KALBİ KIRIK OLMASIN, KİMSE MAHZUN OLMASIN" BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM: "HALKIMIZ CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNE 'OLUR' VERMİŞTİR" "BU OYLAMANIN KAYBEDENİ YOKTUR.
BİNALİ YILDIRIM: "KİMSENİN KALBİ KIRIK OLMASIN, KİMSE MAHZUN OLMASIN"
BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM:
"HALKIMIZ CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNE 'OLUR' VERMİŞTİR"
"BU OYLAMANIN KAYBEDENİ YOKTUR. KAZANAN TÜRKİYE'DİR"
"KİMSENİN KALBİ KIRIK OLMASIN, KİMSE MAHSUN OLMASIN"
"TÜRKİYE'NİN AYAĞINA BASMAK İSTEYENLER BUGÜN MAHCUBİYET YAŞAMIŞTIR"
ANKARA - Referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından Başbakan Binali Yıldırım, parti genel merkezinde partililere sesleniyor.