Binali Yıldırım'dan Torunlarıyla Halk Oylaması Mesajı
Binali Yıldırım'dan torunlarıyla halk oylaması mesajıAK Parti'nin resmi Twitter hesabından Başbakan Binali Yıldırım'ın torunlarıyla birlikte halk oylamasının sonuçlarını takip ettiği video paylaşıldı.
Binali Yıldırım'dan torunlarıyla halk oylaması mesajı
AK Parti'nin resmi Twitter hesabından Başbakan Binali Yıldırım'ın torunlarıyla birlikte halk oylamasının sonuçlarını takip ettiği video paylaşıldı. Başbakan Binali Yıldırım'ın torunları videoda, "Gece gölgenin rahatına bak, 'evet' çıktı, keyfine bak" dedi.