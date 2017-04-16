Binali Yıldırım'dan Torunlarıyla Halk Oylaması Mesajı

Binali Yıldırım'dan torunlarıyla halk oylaması mesajıAK Parti'nin resmi Twitter hesabından Başbakan Binali Yıldırım'ın torunlarıyla birlikte halk oylamasının sonuçlarını takip ettiği video paylaşıldı.

Binali Yıldırım'dan torunlarıyla halk oylaması mesajı

AK Parti'nin resmi Twitter hesabından Başbakan Binali Yıldırım'ın torunlarıyla birlikte halk oylamasının sonuçlarını takip ettiği video paylaşıldı. Başbakan Binali Yıldırım'ın torunları videoda, "Gece gölgenin rahatına bak, 'evet' çıktı, keyfine bak" dedi.

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