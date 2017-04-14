Binali Yıldırım: Bu Ülkeyi Bölmeye Çalışanların Alnını Karışlarız

BAŞBAKAN Binali Yıldırım Ankara Yenimahalle mitinginde konuştu. Eyalet tartışmalarına ilişkin Yıldırım, "En son yalan Türkiye bölünecekmiş. Eyaletlere ayrılacakmış. Hadi oradan. Şehit kanı ile sulanmış bu toprakları bize vatan yapan bu millet bunlara izin verir mi? Bu ülkeyi bölmeye çalışanların alnını karışlarız" dedi.



15 Temmuz darbe girişimine değinen Yıldırım, "15 Temmuz'a Kılıçdaroğlu 'tiyatro, kontrollü darbe' diyor. Bu alçaklar, teröristler bu ülkenin cumhurbaşkanına, başbakanına ateş açarken Kılıçdaroğlu'na yol açtılar. Kılıçdaroğlu diyet borcun mu var? Kılıçdaroğlu darbeyi lanetledin. O gün madem bu bir tiyatroydu niye geldin Yenikapı'ya? Sonra ne oldu tehdit mi aldın söyle" diye konuştu.