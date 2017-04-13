Binali Yıldırım: "Bu görevde kendimi denetimli serbestliği olan bir hükümlü gibi görüyorum. Çok fazla koruma var"

Başbakan Binali Yıldırım:

(Kontrollü darbe iddiası) "Bu darbe girişimine bu tarz isimler koymak, FETÖ'ye destek anlamına gelir"

"Hayır da verilse, evet de verilse başımızın üstüne"

"CHP, kuzu taktiği uygulamaya başladı. Hatta beni korumaya bile 'Onun gitmesini istemiyoruz' diyerek toplumun hislerine hitap ediyor aklı sıra"

"Millet rahat olsun biz nöbetteyiz"

"Yeni yönetim bu yapının darbe ile ilişkili olduğunu düşünüyor"



İZMİR - Başbakan Binali Yıldırım TGRT Haber'de Batuhan Yaşar'ın sorularını yanıtladı.