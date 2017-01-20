Binali Yıldırım, Bahçeli'yi Savundu: Devlet Bey'i Tanımamışlar

Başbakan Binali Yıldırım gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Anayasa değişikliği teklifinde 11 maddenin oylandığını hatırlatan Başbakan, "Her şey yolunda giderse bugün tamamlamayı ümit ediyoruz" dedi. "MHP'li bakan" açıklamasının ardından Bahçeli'nin sözlerinin çarpıtıldığına vurgu yapan Başbakan, "Siyasi rüşvet gibi kavramları kullananlar öyle Sayın Devlet Bey'i tanıyamamışlardır." ifadelerini kullandı.

"2. TURU BUGÜN TAMAMLAMAYI ÜMİT EDİYORUZ"

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Anayasa değişikliğinin ikinci tur oylaması yapılıyor. Zannediyorum 11 madde oylandı bugün tamamlamayı ümit ediyoruz, her şey yolunda giderse. Ancak zaman zaman tabii ki engellemeye yönelik faaliyetlere şahit oluyoruz. Demokratik sınırlar içerisinde yapılabilecek her türlü karşı duruş kabul edilebilir ancak milletin egemenliğinin kayıtsız şartsız olduğu gazi Meclis'e yakışmayan davranışlar doğrusu hem milletvekillerine haksızlık hem milletimize haksızlıktır.

"DEVLET BEY'İ TANIMAMIŞLAR"

Siyasi rüşvet gibi kavramları kullananlar sanıyorum ki Sayın Devlet Bey'i tanımamışlar. Devlet Bey ilkeleri olan bir zattır. Kendisini bu şekilde tanıdım ve yakın siyasi tarihimizde de önemli kriz anlarındaki duruşu bunun en güzel ispatıdır. Bunun dışında söylenen sözler bu teklifin geçmemesi yönündeki anlamsız kampanyanın parçasıdır.

"TRUMP YÖNETİMİYLE SOĞUKLUĞUN ORTADAN KALKACAĞINA İNANIYORUZ"

ABD-Türkiye ortaklığının NATO'dan başlayan, bugünlere gelen köklü bir geçmişi var. Geçmiş dönemde ne yazık ki bazı yanlış işler oldu ve iki ülke arasında biraz soğukluk yaşandı. Yeni yönetimle bunun ortadan kalkacağına inanıyoruz.

"TRUMP'I ZORLU GÜNLER BEKLİYOR"

Özellikle 15 Temmuz alçak darbe girişiminin mimarı olan FETÖ'nün iade edilmesi başta olmak üzere, Suriye'de, Irak'ta Türkiye'nin başını ağrıtan terör gruplarına DEAŞ'la mücadele adı altında verilen desteğin durdurulması, ayrıca Türk milletinin Amerika yönetimi hakkındaki olumsuz algısının düzeltilmesi yönünde adımlar atılacağını ümit ediyoruz, beklentimiz budur. Trump'ı zorlu günler bekliyor. Hem küresel anlamda hem de ekonomik krizin küresel refaha dönüştürülmesi konusunda atacağı adımlar önemli olacaktır. Tekrar başarılar diliyorum.''