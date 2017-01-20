Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da cuma namazı çıkışı anayasa teklifi görüşmeleri sırasında yaşanan kavga, CHP'nin MHP'lilere siyasi rüşvet iddiası ve Donald Trump'ın göreve başlamasına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''BUGÜN TAMAMLAMAYI ÜMİR EDİYORUZ''

''Anayasa değişikliğinin ikinci tur oylaması yapılıyor. Zannediyorum 11 madde oylandı bugün tamamlamayı ümit ediyoruz, her şey yolunda giderse. Ancak zaman zaman tabii ki engellemeye yönelik faaliyetlere şahit oluyoruz. Demokratik sınırlar içerisinde yapılabilecek her türlü karşı duruş kabul edilebilir ancak milletin egemenliğinin kayıtsız şartsız olduğu gazi Meclis'e yakışmayan davranışlar doğrusu hem milletvekillerine haksızlık hem milletimize haksızlıktır.

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASI VE MHP'Lİ BAKAN TARTIŞMASI

Siyasi etik, siyasi rüşvet gibi kavramları kullananlar öyle zannediyorum ki Sayın Bahçeli'yi, Sayın Devlet Bey'i tanıyamamışlardır. Devlet Bey, ilkeleri olan, memleketin menfaati konu olduğunda hiçbir siyasi saikle hareket etmeyen bir zattır. Kendisini bu şekilde tanıdım ve geçmiş yakın siyasi tarihimizde de önemli kriz anlarındaki duruşu bunun en güzel ispatıdır. Bunun dışında söylenen sözler, bu teklifin geçmemesi yönündeki anlamsız kampanyanın birer parçasıdır.

ABD'DE TRUMP DÖNEMİ

ABD-Türkiye ortaklığının köklü bir geçmişi var. FETÖ'nun iade edilmesi başta olmak üzere Suriye'de Irak'ta DEAŞ'la mücadele adı altında verilen desteğin durdurulması yönünde adımlar atılmasını ümit ediyoruz. Trump'ı zorlu günler bekliyor. Hem küresel anlamda hem de ekonomik krizin küresel refaha dönüştürülmesi konusunda atacağı adımlar önemli olacaktır. Tekrar başarılar diliyorum.''

OKULLARDA KARNE HEYECANI

Tatil zamanı tatil, okul zamanı okul. Her şeyi yerli yerinde yapmak lazım. Velilere, büyüklere tavsiyem: Çocukları yarış atı gibi görmesinler, dinlenmeleri gerektiği zaman o fırsatı kendilerine versinler."