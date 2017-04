Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Mu¨du¨rü Oğuz Can, Türkiye'de yeşil enerji teknolojilerinin kullanıldığı binaların yaygınlaşmasına yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerini belirterek, "Yenilenebilir enerji kaynaklarımızı ve enerji verimliliğimizi artırmadığımız sürece iklim değişikliğini durdurmanın çaresi yok." dedi.



Türkiye'de Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi Kapanış Toplantısı'nda konuşan Can, enerji tüketiminde karbondioksit salımlarını azaltmak için yenilenebilir enerji kullanımının artırılması gerektiğini söyledi.



Küresel sıcaklık artış hedefini 1,5 derece ile sınırlamak gerektiğini ancak bunun sağlanamadığını vurgulayan Can, "Sera gazı salımlarının nerdeyse yüzde 80'i enerji kaynaklı. Dolayısıyla, ana hedefimiz alternatif enerji kaynaklarına bakmak. Türkiye'de binalarda enerji verimliliğine desteklemek için her türlü katkıyı vermeye hazırız. Yenilenebilir enerji kaynaklarımızı ve enerji verimliliğimizi artırmadığımız sürece iklim değişikliğini durdurmanın çaresi yok." diye konuştu.



İlk yeşil kamu binasında sona gelindi



Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Temsilci Yardımcısı Atilla Uras da Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) ile UNDP tarafından binalarda enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik yürütülen proje kapsamında Türkiye'nin ilk yeşil kamu binasının yapımında sona gelindiğini belirtti.



Uras, Küresel Çevre Fonu'nun (GEF) desteği ile YEGM, UNDP, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütülen "Türkiye'de Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi" kapsamında Ankara'da yapımına başlanılan Etimesgut-Eryaman Cezeri Yeşil Teknoloji Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin inşaatında sona gelindiğini söyledi.



Türkiye'nin ilk yeşil kamu binası olma özelliği taşıyan lise binasında yüzde 70 enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor.