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Bina İnşaatı Maliyet Endeksi İlk Çeyrekte Arttı
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Bina İnşaatı Maliyet Endeksi İlk Çeyrekte Arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 7 arttı.

Bina İnşaatı Maliyet Endeksi İlk Çeyrekte Arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı birinci çeyrek bina inşaatı maliyet endeksini (BİME) açıkladı. Buna göre, BİME, yılın ilk üç ayında, toplamda bir önceki çeyreğe göre yüzde 7, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16,3 ve dört çeyrek ortalamalarına göre yüzde 10,3 arttı.

BİME' de 2017 yılı birinci çeyreğinde işçilik endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,3, malzeme endeksi ise yüzde 7,2 arttı. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre işçilik endeksi yüzde 12,6 ve malzeme endeksi yüzde 17,5 arttı. - İSTANBUL

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