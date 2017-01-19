Bina İnşaatı Maliyet Endeksi (BİME), 2016'nın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,9 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin BİME sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, geçen yıl son çeyrekte BİME, bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,9, 2015'in aynı dönemine göre yüzde 12,4 ve dört çeyrek ortalamalarına göre ise yüzde 7,7 artış kaydetti.
BİME'de 2016 yılı dördüncü çeyreğinde işçilik endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1, malzeme endeksi ise yüzde 7,5 arttı.
İşçilik endeksi 2015'in aynı çeyreğine göre yüzde 10,6 ve malzeme endeksi yüzde 12,9 yükseldi.
Bina İnşaatı Maliyet Endeksi Arttı
Bina İnşaatı Maliyet Endeksi (BİME), 2016'nın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,9 artış gösterdi.
Bina İnşaatı Maliyet Endeksi (BİME), 2016'nın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,9 artış gösterdi.
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