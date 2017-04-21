Bina İnşaatı Maliyet Endeksi (BİME), bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılının ilk üç aylık dönemine ilişkin BİME sonuçlarını açıkladı.



Buna göre, söz konusu endeks ilk çeyrekte, geçen yılın son çeyreğine göre yüzde 7, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3 ve dört çeyrek ortalamalarına göre de yüzde 10,3 artış gösterdi.



BİME'de bu yılın birinci çeyreğinde işçilik endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,3, malzeme endeksi ise yüzde 7,2 artış kaydetti. Geçen yılın aynı çeyreğine göre işçilik endeksi yüzde 12,6 ve malzeme endeksi yüzde 17,5 yükseldi.