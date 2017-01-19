Bina inşaatı maliyet endeksi dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,9 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı dördüncü çeyrek (Ekim-Aralık) 'Bina İnşaatı Maliyet Endeksi'ni açıkladı. Buna göre; bina inşaatı maliyet endeksi (BİME), Ekim-Kasım-Aralık aylarını kapsayan 2016 yılı dördüncü çeyreğinde, toplamda bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,9, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,4 ve dört çeyrek ortalamalarına göre yüzde 7,7 arttı.
BİME' de 2016 yılı dördüncü çeyreğinde işçilik endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1, malzeme endeksi ise yüzde 7,5 arttı. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre işçilik endeksi yüzde 10,6 ve malzeme endeksi yüzde 12,9 arttı. - İSTANBUL
Bina İnşaatı Maliyet Endeksi 2016'nın Son Çeyreğinde Arttı
Bina inşaatı maliyet endeksi dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,9 arttı.
Bina inşaatı maliyet endeksi dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,9 arttı.
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