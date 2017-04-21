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Bina İnşaat Maliyeti Yüzde 7 Arttı
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Bina İnşaat Maliyeti Yüzde 7 Arttı

Bina İnşaatı Maliyet Endeksi ilk üç ayda, bir önceki çeyreğe göre yüzde 7, geçen yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 16 artış gösterdi.

Bina İnşaat Maliyeti Yüzde 7 Arttı

Bina İnşaatı Maliyet Endeksi ilk üç ayda, bir önceki çeyreğe göre yüzde 7, geçen yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 16 artış gösterdi.

Kaynak: Dunya.com

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