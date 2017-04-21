Bina İnşaat Maliyeti Yüzde 7 Arttı
Bina İnşaatı Maliyet Endeksi ilk üç ayda, bir önceki çeyreğe göre yüzde 7, geçen yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 16 artış gösterdi.
Bina İnşaatı Maliyet Endeksi ilk üç ayda, bir önceki çeyreğe göre yüzde 7, geçen yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 16 artış gösterdi.
Kaynak: Dunya.com
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