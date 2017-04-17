Bina Boşluğuna Sıkışan Martıları İtfaiye Kurtardı

Bina boşluğuna sıkışan martıları itfaiye kurtardı



KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde apartman boşluğuna sıkışan 2 martı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay Gölcük Merkez Mahallesi 19. Sokak üzerindeki 4 katlı binanın apartman boşluğunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı binanın apartman boşluğundaki ekmekleri yemek için boşluğa inan iki martı, alanın dar olması nedeniyle geri çıkamadı. Durumun farkına varan bina sakinlerinden Ayşe Başaran adlı kadın ise daha önce de bir karganın mahsur kaldığı yerdeki martıları eliyle beslemeye başladı. Kargayı boşluktan çıkaran Başaran, 3 gün beslediği martıları büyük olması nedeniyle kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Kısa sürede binaya gelen itfaiye ekipleri, Başaran'a ait daireden girdikleri bina boşluğundaki martıları yakalayarak doğaya bıraktılar. Martıların özgürlüğüne kavuşmasına sevinen bina sakini Ayşe Başaran ise itfaiye ekiplerine teşekkür ettiler.