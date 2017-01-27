Bin Yıllık Usta Ellerin Zanaatı Dünyaya Açılacak

BOYNER Grup'un sosyal girişimcileri destekçileriyle buluşturmak için kurduğu Buluşum platformu, Türkiye'deki zanaatı ve zanaatkarları destekleyen 'Ustamdan' girişimi ile Anadolu kültürünün dünyaya tanıtılmasına yardımcı olacak. www.bulusum.biz üzerinden 35 bin TL toplamayı amaçlayan 'Ustamdan' girişimi, ustaların zanaatları ile tanınmış markaların buluşacağı bir köprü kuracak.



Boyner Grup'un sosyal girişimcilere kitlesel fonlama sağlamak amacıyla kurduğu "Buluşum" hayalleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Ustamdan projesi, 2013 yılında Fıstık Hasadı şenliğine katılmak ve Gaziantep'i keşfetmek için yola çıkan iki arkadaşın Bakırcılar Çarşısı'ndaki Mehmet Usta ile tanışmasıyla ortaya çıktı. "Acaba Anadolu'da kaç zanaatkar usta, onları keşfetmemizi bekliyor?" sorusuyla yola çıkan Ustamdan'ın kurucularından Gökçe Gülcüler, Anadolu'nun değerleri ile zanaatın gelecek kuşaklara aktarılmasını, yerel değerleri tanıtmayı ve bu değerler ile sürdürülebilir ekonomiler yaratmayı hedefliyor.



USTA ELLERİN HİKAYELERİ MARKALARLA BULUŞUYOR



Türkiye'de zanaatı ve zanaatkarı kucaklayan Ustamdan projesi, Anadolu'ya ait ürünleri ve Anadolu kültürünü dünyaya tanıtmayı, taşrada yer alan ustalar ve çıraklar için istihdam imkanı sağlamayı, böylelikle her bölgede o bölgeye özel ekonomik sürdürülebilir değerler yaratmayı, bir yandan da yerel kültürel değerleri gün yüzüne çıkarmayı hedefliyor. Buluşum sayesinde bin yıllık usta ellerin hikayelerinin kısa film serisi ile ölümsüz hale getirilmesi, oluşturulacak Dijital Zanaat Kütüphanesi ile kayıt altına alınması ve böylelikle Anadolu kültürel mirasının köklü değerlerinin Ustamdan ile gelecek nesillere de taşınması planlanıyor.



USTALARIN ÖZGÜN MOTİFLERİ MARKALARIN MODERN TASARIMLARIYLA BULUŞUYOR



Ustamdan'ın kurucularından Gökçe Gülcüler projenin önemine değinerek "Biz Gaziantep'e gitmeseydik ne Mehmet Usta'dan ne de zanaatından haberimiz olacaktı. Kim bilir Anadolu'nun kaç farklı şehrinde bizi hikayeleriyle bekleyen ustalar ve keşfedilmeyi bekleyen zanaatlar var dedik. Bu topraklarda binlerce yıllık zanaatları devam ettiren birçok ustalar var. Biz de bu zanaatları korumak için Ustamdan'ı kurma kararı aldık. Ustaların zanaatlarını insanlara ulaştırmak için bir köprü oluşturmaya karar verdik. Ustamdan projesi sayesinde Mehmet Usta'nın lületaşını, Ödemiş'teki Münise Usta'nın oyasını ve daha birçok ustanın ürünlerini büyük markalara uygun hale getiriyoruz, böylece ustaların zanaatları büyük markaların kataloglarında bulunabiliyor" diye konuştu.



SOSYAL GİRİŞİMCİLER İÇİN BÜYÜK DESTEK: BULUŞUM



Ustamdan kurucu ortağı Gökçe Gülcüler aynı zamanda Türkiye'de sosyal girişimci olmanın zorluklarına da dikkat çekerek "Bu toprakların değerlerini gün yüzüne çıkarmak ve kaybolmasını engellemek için önemli destek gerekiyor. Buluşum bizim için bir fırsat yarattı. Biz de bu imkanı geliştirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.



Buluşum'da hayatın farklı alanlarına dokunacak birçok yaratıcı proje destek toplamaya devam ediyor. Sosyal girişimciliğin ve bireysel bağışçılığın gelişmesi için proje sahipleri ile destekçileri buluşturan platform Buluşum'da küçük desteklerle büyük farklar yaratılıyor.



