Bin Yıllık Gül Bahçesi'ne, Müze Ek Binası Yapılıyor

TÜRKİYE'de Ayasofya ve Topkapı müzelerinden sonra en çok ziyaretçisi olan Mevlana Müzesi'ne, ek müze binası yapılacak. Yaklaşık bin yıllık 'Gül Bahçesi' olarak adlandırılan müzenin kuzey bölümündeki bahçeye yapılacak yeni ek binada, mekan yetersizliği nedeniyle sergilenemeyen Mevlana'na ait eser ve eşyaların sergileneceği belirtildi.



Bugün müze olarak kullanılmakta olan Mevlana Dergahı'nın yeri, Selçuklu Sarayı'nın Gül Bahçesi iken bahçe, Sultan Alaeddin Keykubad tarafından Mevlana'nın babası Sultanü'l-Ulema Bahaeddin Veled'e hediye edildi. Bahaeddin Veled, 12 Ocak 1231 tarihinde vefat edince türbedeki bugün ki yerine defnedildi. Ölümünün ardından sevenleri, Mevlana'ya, babasının mezarının üzerine türbe yapılmasını talep etti. Ancak Mevlana, "Gök kubbeden daha iyi türbe mi olur" diyerek bu isteği kabul etmedi. Mevlana da 17 Aralık 1273 yılında vefat edince, babasının yanına defneldi. Mevlana'nın oğlu Sultan Veled, Mevlana'nın mezarı üzerine türbe yaptırmak isteyenlerin isteklerini kabul edip, 'Kubbe-i Hadra' (Yeşil Kubbe) denilen türbe dört fil ayağı (kalın sütun) üzerine yaptırıldı.



MEVLANA MÜZESİ DIŞI MEYDAN OLDU



Türbenin içerisinde ve dışarısında inşaat faaliyetleri yapılan eklemelerle 19'uncu yüzyılın sonlarına kadar devam etti. 1925 yılında da çıkan tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması kanununun ardından Mevlana Dergahı, müzeye dönüştürüldü. Müzede, dönem dönem restorasyonlar gerçekleştirildi. 2012 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi 'Mevlana Kültür Vadisi Projesi' kapsamında Bedesten, Sultan Selim Camii, Aziziye Camii, Kapı Camii ve o bölgedeki tarihi yapılarda yenileme çalışmalarına başladı.



Mevlana Müzesi çevresindeki en büyük değişiklik bu dönem yaşandı. Proje kapsamında Mevlana Müzesi'nin uzaktan görünmesini sağlamak ve Mevlana Müzesi ile Sultan Selim Cami önünde 25 bin kişinin aynı anda toplanacağı bir meydan oluşturabilmek için, müze önündeki yeşil alan kaldırıldı ve yaklaşık 20 ağaç söküldü. Mevlana Müzesi'nin önünde oluşturan büyük meydan döneminde tepkilere de neden oldu.



HAVUZU DEĞİŞTİRDİLER



Mevlana Müzesi'nin bahçesinde de restorasyon çalışmaları hız kesmeden devam etti. Mevlana Müzesi'nin bahçesinde bulunan ve Anadolu Selçukluları döneminden kaldığı ileri sürülen 'Şeb-i Arus Havuzu' 2013 yılında kaldırılarak yerine benzer taşlarla yeni bir havuz yapıldı. Mevlana'nın ölüm yıldönümlerinde dervişler tarafından etrafında sema yapıldığı için düğün günü anlamına gelen 'Şeb-i Arus Havuzu' olarak adlandırılan havuzun mermerlerinin sökülürken parçalandığı dikkat çekti. Müze bahçesinde yaklaşık 3 ay süren çalışmalar sonrası kaldırılan havuzun bulunduğu yerden 3,5 metre ileriye ve orijinal taşlarının yerine yeni taşlarla bir benzerinin yapılması tepkilere neden oldu.



TARİHİ GÜL BAHÇESİ'NE EK MÜZE BİNASI YAPILACAK



Şimdi de Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında Mevlana Müzesi'nin 'Gül Bahçesi' olarak adlandırılan kuzey bölümündeki bahçe duvarlar yıkıldı. Buradaki bahçeye yıkılan duvar boyunca uzanan yaklaşık 100 metre uzunluğunda ek müze binası yapılacak. Mevlana Müzesi içinde yer sorunundan dolayı sergilenmesinde sıkıntı çıkan eserler bahçedeki yeşil alana kurulacak olan bu müzede yapılacak.



BAŞKA YIKIM OLMAYACAK



Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Mevlana Müzesi'ne yeni bir ek müze binası çalışmaları kapsamında müzenin kuzey kısmında bulunan duvarlar yıkıldığını ve aynı yerde yeni ek müze binası çalışmalarına başlandığını bildirdi. Diğer duvarlar ve iç duvarlarda herhangi bir yıkım yapılmayacağını ve yeni ek müze binası yıl içinde tamamlanacağını kaydetti.



- Konya