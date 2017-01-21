Bin Yetime Giyecek Yardımı

Adana'da Türk Kızılayı'nın organize ettiği karne şenliğinde bin yetim çocuğa giyecek yardımı yapıldı.



Türk Kızılayı'nın başlattığı 'Yalnız Değilsiniz' projesi kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nda karne şenliği düzenlendi. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın da destek verdiği etkinlik, bir öğrencinin okuduğu 'Bayrak' isimli şiirle başladı.



Bin yetime giyecek yardımının yapılacağı etkinlikte konuşan Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, kalplerinin yarısının Adana'da diğer yarısının ise Gazze, Halep, Somali, Sudan, Arakan, Haiti gibi ülkelerde olduğuna değinerek "Her milletin her yarasını iyileştirmeye kendini adamış bir kadim kültürden geliyoruz" dedi.



Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise kampanyayı düzenleyenlere teşekkür ederek, yetimlere İslam dininde de ayrıca bir önem verildiğini vurguladı. Etkinliğin kendisi için çok özel olduğunu anlatan Vali Demirtaş şunları söyledi:



"Peygamber Efendimiz 'kim ki bir yetimi doyurur giydirir ve onun ihtiyaçlarını karşılarsa o cennete girer' diyor. Yani yetime bakan cennete gidiyor. Hakikaten çok kolay, çok çabuk elde etmemiz gereken bir şey. Dünyayı ve ahireti kazanmak için yetimlere çok iyi yaklaşmamız lazım. Dünyada 400 milyon civarında yetim bulunmakta. Hepsini bir araya getirirseniz dünyanın en büyük beşinci ülkesi olur. Çok ciddi bir rakam ve bu sayı maalesef her gün artıyor. Yetime kefil olana Allah da kefil oluyor. Çok güzel bir deyim bu da. 'Yetimler cennete açılan bir kapıdır' diye ifade etmiştim. İnşallah biz de Adana'nın sınırları içerisinde bulunan tüm yetimlere bundan sonra çok daha farklı bakacağız. Onları kucaklayacağız, giydireceğiz, onlara anne-baba olacağız. Kimse 'yetimlerin Adana'da annesi babası yok' demesinler. Bundan sonra kısmet olursa annesi de babası da biz olacağız. Hem dairem hem evim 24 saat yetim kardeşlerimize açıktır. Özellikle bunu ilan etmek istiyorum."



Konuşmaların ardından yetim çocuklar Vali Demirtaş'a çiçek verdi. Daha sonra Vali Demirtaş, Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Adana İnsani Yardım Derneği Başkanı Veysel Tepeli ve Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yalçın Akyol ile birlikte yetim çocuklara içinde giyecek bulunan hediye poşetlerini verdi.



Bin çocuğun giysilerinin yenilendiği etkinliğin sonunda çocuklara tiyatro oyunu izletildi. - ADANA