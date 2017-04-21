Bin üniversite öğrencisi Bilecik Şeyh Edebali Türbesinde

"Kuruluştan Çanakkale'ye" adıyla gezi kapsamında bin üniversite öğrencisi Bilecik'e geldi

Bilecik Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü İsmail Şen;

"Balkan, Kıbrıs gezisi ve yurt içerisinde değişik illerimize tertiplediği geziler olacaktır"



BİLECİK - "Kuruluştan Çanakkale'ye" adıyla gerçekleştirilen gezi kapsamında bin üniversite öğrencisi Bilecik Şeyh Edebali Türbesini ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından "Tarih ve Medeniyet Gezileri" kapsamında "Kuruluştan Çanakkale'ye" adıyla gerçekleştirilen gezi kapsamında 500'ü kız, 500'ü erkek toplamda bin üniversite öğrencisi Bilecik Şeyh Edebali Türbesini ziyaret etti. Grup ilk olarak Söğüt ilçesinde Osmanlı Devletin kurucu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin türbesi ziyaret ettiler. Ardından Söğütteki tarihi yerleri gezen öğrenci grubu buradan Bilecik'e hareket etti. Bilecik'te ilk olarak Şeyh Edebali Türbesine ziyaret eden ilk 500 kişilik erkek kafilesine Bilecik Belediyesi çalışanı Arkeolog Umut Özdemir Bilecik ve Şeyh Edebali Hazretleri hakkında bilgi verdi. Ardından türbeyi ziyaret ederek dualar eden öğrenciler son olarak Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi gezdiler. Burada Alan Sorumlusu Engin Beyce öğrencilere bilgi verirken, 13 otobüslük grup yenilen kumanyalar ardından Bilecik'ten ayrıldılar.

"Balkan, Kıbrıs ve yurt içerisinde değişik illerimize tertiplediği geziler olacaktır"

Yapılan ziyaret hakkında bilgi veren Bilecik Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü İsmail Şen, 81 ilden yaklaşık bin öğrencinin Söğüt- Bilecik- Kütahya - Bursa ve Çanakkale illerini kapsayan "Kuruluştan Çanakkale'ye" adlı gezi kapsamında Bilecik'e geldiklerini belirtti. Şen, "Genel müdürlüğümüzün düzenlediği Tarih ve Medeniyet Gezileri kapsamında düzenlenen bir gezi bu. Öğrencilerimize kuruluştan kurtuluşa medeniyetimizde iz bırakan değerleri bizzat göstermek onlara o anı yaşatmak amacıyla düzenlenmiş bir gezi. Bu gezileri tertip ederken katılan öğrencilerin yıl içerisinde yapmış olduğumuz eğitim faaliyetleri, kültür faaliyetleri sportif faaliyetler bu faaliyetlerimize katılan öğrencilerin taltif etmek amacıyla düzenliyoruz, öğrencilerimizi bu şekilde seçiyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi gelecek yıllarda da inşallah bu tarz gezilerimiz devam edecek. Önümüzdeki süreç içerisinde de yine Balkan, Kıbrıs gezisi ve yurt içerisinde değişik illerimize genel müdürlüğümüzün tertiplediği geziler olacaktır" dedi.

(CKT-MET-Y)