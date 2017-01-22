Bin Türk Öğrencisinin El Emeği Budapeşte'de Macarlarla Buluştu

Türkiye genelinde 'Çemberimde Gül Oya' projesi kapsamında, 81 ilin unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerleri Budapeşte'de Macarlarla buluştu.



Bin Türk öğrencisinin el emeği göz nuru oyalar Budapeşte'de hizmet veren Yunus Emre Enstitüsü'nde 3 gün boyunca sergileniyor. Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen 'Çemberimde Gül Oya' sergisi açılışını Türkiye'nin Macaristan Büyükelçisi Şakir Fakılı yaptı. Sergi açılışına Ticaret Müşaviri Faruk Cömert, Macar-Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Cabir Özel ve kalabalık bir Macar misafir topluluğu katıldı. Serginin açılış kurdelesini Büyükelçi Şakir Fakılı kesti. Serginin açılışının ardından Macar misafirler, bin Türk öğrencisi tarafından yapılan el işi yazmaları, çemberleri ve oyaları tek tek inceleyerek Türkiye genelindeki 81 ilin el işi yazmalarını yakından tanıma fırsatı yakaladı.



Çemberimde Gül Oya projesi kurucusu felsefe öğretmeni Nesrin Karaduman sergi hakkında yaptığı konuşmada, Türkiye'deki 81 ilden 81 öğretmen ve bin öğrenci çalışarak bu projenin hayata geçirildiğini, 3 ay boyunca bu işlerin kendisine kargolarla malzemelerin ulaştırıldığını, kendisi tarafından dizayn edildiğini söyledi. Karaduman, "Bizim hiçbir maddi finansımız yok. Biz tamamen 81 öğretmen arkadaş tamamen gönülden yapıyoruz bu işi. Ülkemizin zenginliğini, kaybolan kültürümüzü tekrar gençlere hatırlatmak amacıyla 2 valiz eşyamız var. Türkiye'de il il geziyor. Şu ana kadar 52 ilde 56 sergi oldu. Mayıs itibarıyla 81 ilimizi tamamlayacağız. Çanakkale'de nasıl destan bir yazdıysak Çemberimde Gül Oya ile Türkiye'de bir destan yazacağız" ifadelerini kullandı.



Büyükelçi Şakir Fakılı ise, yurt dışında yaşayan Türklere, Türk kültürüne ilgi duyan Macarlara Türkiye'yi tanıttığı için proje sahiplerine teşekkür etti.



Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Yakup Gül, enstitü olarak Türkiye genelinde 81 öğretmenin gözetiminde bin öğrencinin emeğinin Budapeşte'de Macarlara tanıtıldığını, çok ilginin olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini, emeği geçen öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ettiklerini söyledi. - BUDAPEŞTE