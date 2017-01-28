Bin Polisin Yaptığı Uygulamada 45 Şahıs Yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri bin polisin katılımıyla şehir genelinde yaptığı uygulamada aranan 45 şahıs yakalandı.



Bursa Osmangazi İlçesi'nde 4, Yıldırım İlçesi'nde 5, Nilüfer İlçesi'nde 3 noktada bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, araması bulunan 45 şahıs yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi. Yaklaşık 2 saat süren uygulamada 3 bin 186 kişinin UYAP sorgulaması yapılırken, bir miktar uyuşturucu madde, 2 adet pompalı tüfek, 2 çalıntı motosiklet, 1 adet ruhsatsız tabancanın yanı sıra çeşitli silahlarda kullanılan mermiler ele geçirildi. Ayrıca 496 aracın sorgusu gerçekleştirilirken, 45 araç hakkında da 9 bin 944 lira cezai işlem uygulandı. - BURSA