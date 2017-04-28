Bin Dawood Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Üyesi Dawood Açıklaması

Suudi Arabistan merkezli Bin Dawood marketler zincirinin Yönetim Kurulu Üyesi Abdul Khaliq Bin Dawood, Türkiye ile Arap dünyası arasındaki ilişkilerin son yıllarda arttığını belirterek, "Siyasi alandaki diyalogların derinliği, elbette ticari anlamda da ilginin gelişmesine sebep olmakta." dedi.



Dawood, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının Ticari Safari Projesi çerçevesinde düzenlenen "Mini Gıda Fuarı" alım heyeti organizasyonu için geldiği kentte, Bursa iş dünyası temsilcileriyle görüştü.



Dawood, fuar ve iş görüşmelerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarda sergilenen bütün ürünleri çok beğendiğini, alım konusunda bazı firmalarla temasa geçtiklerini söyledi.



Kendisinden çok Suudi Arabistan'daki tüketicinin bu ürünleri kabul etmesinin önemli olduğunu belirten Dawood, ürünlerin beğenileceğini düşündüğünü dile getirdi.



Arap dünyası ile Türkiye arasında ilişkilerin gelişmesinin önemine işaret eden Dawood, "Siyasi alandaki diyalogların derinliği, elbette ticari anlamda da ilginin gelişmesine sebep olmakta. Şunu da biliyoruz; din, Arap aleminde insanların en büyük bağıdır. Bu da bir gerçek. Tabi Arap alemi gelip Türkiye'de kendi ülkeleriyle ilgili birçok fırsatları bulabiliyorlar." diye konuştu.



Bursa'ya daha önce seyahat amaçlı geldiğini, iş için ise ilk kez burada bulunduğunu ifade eden Dawood, Türkiye'de yatırım yapmanın gündemlerinde olduğunu söyledi.



Dawood, "Arap yatırımcılara Türkiye'ye yönelik çağrınız olacak mı?" sorusuna, "Dünyanın her tarafında bir yatırımcı nerede istikrar görürse oraya yönelir. Türkiye'de istikrarı görürse buraya gelecektir." yanıtını verdi.