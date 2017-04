Bin 974 Nüfuslu Köy Yılda 70 Milyon TL'lik Kesme Çiçek Üretiyor

Kesme çiçek üretiminde Antalya'nın arka bahçesi olarak nitelendirilen Isparta merkeze bağlı Deregümü köyünde, bin 500 dekar alanda kesme çiçek ekimine başlandı. Bin 974 nüfuslu köyde, çalışan sayası yeterli olmadığı için mevsimlik işçi takviyesi yapılıyor. Dal başına 140 kuruş kazanan köylüler 70 milyon TL'lik çiçek üretiyor.



Isparta merkeze bağlı Deregümü köyünde seralarda kesme çiçek ekimine başlandı. Antalya'nın yaz aylarında ihtiyaç duyduğu kesme çiçek üretimini ihtiyacı karşılayan köyde 3 ay içinde yetiştirilecek karanfil, hasat işleminden sonra başta İngiltere ve Romanya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç edilecek.



İngiltere ve Romanya'ya ihracat



Deregümü köyünde 70 dönüm arazide 15 yıldır kesme çiçek üretimi yapan Mustafa Erdoğan, çiçek üretiminin zor iş olduğunu, çok sayıda kişinin emeğiyle üretim yapıldığını söyledi. İHA muhabirine konuşan Erdoğan, "Çiçeğin önemli bir kısmı İngiltere'ye gidiyor. Standart dediğimiz türü Romanya'ya gönderiyoruz. 70 dönüm arazide üretim yapıyoruz. Bu köyün ufkunu açtık. 15 senedir bu işle uğraşıyoruz. Yerli firma olarak ilk işe başlayan biziz. Ben esnaflığı bıraktım tarım işine başladım" dedi.



"Antalya'nın alternatifi"



Girdi fiyatlarının yüksekliğinden dert yanan Erdoğan, "Bunun için devlet yetkililerinin çok uğraşması lazım. Mazot, gübre, elektrik girdileri çok fazla. Köyde yerli firma olarak iki kişi çalışıyor. Gerisi hep Antalya'dan geliyor. Yazın Antalya'da üretim olmadığı için ihtiyacı biz gideriyoruz. Antalya'nın arka bahçesi oluyoruz. Antalya'da şu an üretim bitti sıcaklardan dolayı. Buranın yüzde 70 ihtiyacını biz karşılıyoruz. Üretime ara verilmediği için pazarda sıkıntı olmuyor. 12 ay boyunca üretim oluyor. Dekar başına 125 dal üretim alıyoruz. Burada 7 bin dal üretim yapılıyor. Dal başına 6-7 sent satış oluyor" bilgisini verdi.



120 günde yetişiyor



Ziraat Mühendisi Fatime Çoban da mart ve nisan aylarında karanfil dikimine başlanıldığını belirterek "İlerleyen zamanlarda ağ örme ve kesim zamanına geliyor. 90 ila 120 gün arasında çiçek büyüyor. 120 gün sonra çiçeği kesmeye başlıyoruz. Firmaların istediği renklere göre paketleme yapıp yurt dışına ihraç ediyoruz. Şu anda dikim aşamasındayız sprey ve standart olarak iki çeşit üretim var. Sprey genellikle İngiltere, standart tür ise Romanya'ya ihraç ediliyor" şeklinde konuştu.



"Köye katkısı 70 milyon TL"



Tarımsal istihdamın önemine değinen Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, kesme çiçek üretimi döneminde 2 bine yakın kişinin istihdam edildiğini, bin 974 nüfuslu köyün çoğu kadınlardan oluşan nüfusunun yüzde 80'inin bu işte istihdam edildiğini, yetersiz kaldığı için mevsimlik işçilerin de işe alındığını söyledi. Deregümü'nün domates ve kesme çiçek üretiminde söz sahibi olduğunu anlatan Selçuk, "Burada üzüm bağları vardı. Son 10 yılda domates ve kesme çiçek üretimine dönüldü. Toplam bin 800 dönümde kesme çiçek ve domates üretimi yapılıyor. Köyümüze toplam girdi yılda yaklaşık 70 milyon TL. Şu anda kesme çiçek dikimi başladı. Bu işsizliğe bir çaredir. Üretip kazanmak milli ekonomiye para kazandırmak vatandaşlık görevimiz. Bu köyümüz bunu layıkıyla yapıyor" dedi. - ISPARTA