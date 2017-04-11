Bin 570 Bebeğe Hoş Geldin Paketi

Büyükşehir Belediyesi'nin, hastanelerde doğum yapan kadın ile bebeklerin ihtiyacını karşılamak amacıyla başlattığı "Hoş geldin Bebek Projesi"nden mart ayında bin 570 kişi faydalandı.



Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın talimatıyla, sosyal belediyecilik hizmetleri bir bir hayata geçiriliyor. Başkan Atilla ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın, hastanelerde doğum yapan kadın ile bebeklerin ihtiyacını karşılamak amacıyla 2 Mart'ta Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniklerinde başlattığı "Hoş geldin Bebek Projesi" devam ediyor.



Proje ilgi gördü



Başkan Atilla ve Bakan Kaya'nın, yeni bebek sahibi 51 aileye verdiği hediye paketleriyle start alan proje, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. İçinde, "pijama, bebek zıbını, bebe şampuanı, bebek bezi, ateş ölçer, bebe sabunu, ıslak mendil" ile anneye yazılan bir mektubun bulunduğu yeni doğan seti, mart ayında bin 570 kadın ve bebeğe dağıtıldı. Hediye paketleri alan kadınlar, "Hoş geldin Bebek Projesi"nin kendileri ve yeni doğan bebekleri için önemli olduğunu belirterek, kendilerine destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'ya teşekkür ettiler.



Projenin maliyeti 2 milyon 714 bin lira



Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında Diyarbakır'da doğacak 25 bin bebeğe hediye seti verilecek. Projenin maliyeti 2 milyon 714 bin lira tutarında. İhtiyaç olması halinde 25 bin hediye setine ilave olarak hediye setlerinin verilmesine devam edilecek. - DİYARBAKIR