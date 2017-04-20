Bin 453 Metrekarelik Canlı Lale Halısı Sultanahmet Meydanı'nda

12'nci Lale Festivali kapsamında İstanbul'un 564'üncü Fetih yıldönümüne ithafen, 564 bin Lale ile bin 453 metrekare alanda yapılan canlı lale halısı Sulatnahmet Meydanı'nda görücüye çıktı. Rengarenk lalelerden oluşan halı havadan drone ile görüntülendi.



İstanbul'un 564'üncü Fetih yıldönümüne ithafen, 564 bin Lale ile oluşturulan, bin 453 metrekare alanlı Lale Halısı, Sultanahmet Meydanı'nda İstanbulluların beğenisine sunuldu. Dünyanın en büyük lale halısı, canlı laleler ile dokunması özelliğiyle de bir ilk. Dünyada ilk defa kesme olmayan çiçeklerle binlerce laleden oluşan dünyanın en büyük Canlı Lale Halısı Motifi, tarihi Sultanahmet Meydanı'nda bu yıl üçüncü kez İstanbulluların beğenisine sunuluyor.



Havadan drone ile görüntülenen Canlı Lale Halısı bin 453 metrekare alanı kaplarken, etrafını çevreleyen yeşil bant ile toplam alanı bin 731 metrekareden oluşuyor. Halı için 564 bin adet lale kullanıldı.



Lale halısında kullanılan lale türleri ise şöyle; Sarı Lale-Yellow Flight: 115 bin 386, Beyaz Lale-White Flag : 121 bin 380, Kırmızı Lale-Seadov Flag: 304 bin 086, Mor Lale- Purple Flag: 23 bin 148



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, canlı lalelerden oluşan halıyı 1 tam gün aralıksız çalışarak saksı saksı dokudu. Dünyada ilk defa bu kadar çok canlı su içindeki lalelerle dokunan halı, şehrin tarihi meydanında muhteşem bir motif oluşturdu. Dünyanın en büyük canlı lale halısı olma özelliğini taşıyan motif benzerlerinden farklı olarak 10 gün görselliğini koruyacak.



12'nci İstanbul Lale Festivali de tüm hızıyla devam ediyor. 30 Nisan 2017 tarihine kadar sayısız etkinlik sergi, sempozyum, canlı performanslar ve görsel şölene sahne olacak Festival ve Laleye ilişkin her türlü bilgiye https: //istanbulunlalesi.ibb.gov.tr/ adresinden erişilebilinir.



12'nci Lale Festivali için; İstanbul'da parklar, korular ve ana caddeler başta olmak üzere ilçe belediyelerinin talepleri doğrultusunda semt parkları dahil olmak üzere toplam 26 milyon 500 bin adet lale soğanı dikildi. 73 türü ağırlıklı olmak üzere, toplam 160 tür lale dikimi gerçekleştirildi.



(İHA)