Bin 200 Yıllık Hititlerin Heykel Atölyesi Yeniden İnşa Edilecek

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Yeniyer Beldesi'nde Hitit döneminin ilk 'Heykel Atölyesi' olarak kullanıldığı tespit edilen bölgede Konya Ovası Projesi Kalkınma İdaresi (KOP) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile yapılan kurtarma çalışmaları neticesinde Açık Hava Müzesi ve Kültür Park kurulacak.



Yeniyer Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında Hitit Heykel Atölyesi'nin bulunduğu yaklaşık 14 bin metre kare alan üzerine inşa edilecek Açık Hava Müzesi ve Kültür Park projesiyle, Yeniyer Beldesi Yozgat'ta turizminin yeni merkezlerinden olacak. Yeniyer Belde Belediye Başkanı Osman Yılmaz Hititler tarafından heykel atölyesi olarak kullanılan bölgenin hem turizme kazandırılacağını, hem de kaçak kazıcıların tehdidinden kurtarılacağını söyledi.



M.Ö 1200 yıllarına ait Hititlerin ilk heykel atölyesi olduğu bilinen bölgede Hattuşa, Alacahöyük, Kerkenes gibi tarihi dokulara sanat eserleri üretildiğini kaydeden Yılmaz,"Kazankaya, Armutlu ve Hapis Boğazı olmak üzere 3 farklı noktada bulunan tarihi alan birinci derece de arkeolojik sit alanı olarak ilan edildi. Tarihte buranın çok önemli bir yer olduğu bilinmekle beraber, yüzeye çıkmış çok önemli tarihi eserlerin kaçak kazılar neticesinde yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktaydı. Bu duruma da bir son veriyoruz. Yozgat Müze Müdürlüğü'müz ile birlikte hazırlamış olduğumuz proje yakında hayata geçiyor" dedi. - YOZGAT