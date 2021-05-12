BİM aktüel ürünler bugün yok mu? BİM 12 Mayıs Çarşamba aktüel ürünlerinde neler var?
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BİM aktüel ürünler bugün yok mu? BİM 12 Mayıs Çarşamba aktüel ürünlerinde neler var?

BİM aktüel ürünler bugün yok mu? BİM 12 Mayıs Çarşamba aktüel ürünlerinde neler var?
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26 Nisan tarihinde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Türkiye genelinde tam kapanma uygulanmasına karar verildi. 17 sürecek tam kapanmada Bayramda marketler açık mı? Bayramda marketler açık olacak mı? Market çalışma saatleri! BİM aktüel ürünler yarın yok mu? BİM 12 Mayıs Çarşamba aktüel ürünlerinde neler var?

26 Nisan tarihinde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Türkiye genelinde tam kapanma uygulanmasına karar verildi. 17 sürecek tam kapanmada Bayramda marketler açık mı? Bayramda marketler açık olacak mı? Market çalışma saatleri! BİM aktüel ürünler yarınyok mu? BİM 12 Mayıs Çarşamba aktüel ürünlerinde neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER YARIN YOK MU?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Bayram haftası sebebiyle bugün BİM aktüel ürünleri bulunmamaktadır. Normal şartlarda Salı ve Pazar günü satılan aktüel ürünleri tam kapanma sebebiyle Pazar gününden Çarşamba gününe aktarıldı. Bayram sebebiyle Çarşamba aktüel ürünler olmayacak.

BİM aktüel ürünler yarın yok mu? BİM 12 Mayıs Çarşamba aktüel ürünlerinde neler var?

BAYRAMDA BİM AÇIK MI?

Tam kapanma genelgesi üç günlük Ramazan Bayramı'nı da kapsıyor, bu nedenle bayramda da marketler saat 10.00-17.00 arasında hizmet sunabilecek. Ancak marketlerin bayram mesaisi politikalarına göre değişebiliyor. Bazı marketler bayramın ilk iki günü çalışanlarına izin verebiliyor.

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