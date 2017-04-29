Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Play-off
Salon: CaferağaHakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Turgut Işık, Ahmet Kemal DıgıllıYakın Doğu Üniversitesi: McBride 26, Eldebrink 9, Leuchanka 4, Vandersloot 13, Holingsvorth 19, Olcay Çakır Turgut, Bahar Çağlar 5, Sinem Ataş, Gizem BaşaranBeşiktaş: Kübra İmren Siyahdemir 11, Stokes 8, Zellous...
Salon: Caferağa
Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Turgut Işık, Ahmet Kemal Dıgıllı
Yakın Doğu Üniversitesi: McBride 26, Eldebrink 9, Leuchanka 4, Vandersloot 13, Holingsvorth 19, Olcay Çakır Turgut, Bahar Çağlar 5, Sinem Ataş, Gizem Başaran
Beşiktaş: Kübra İmren Siyahdemir 11, Stokes 8, Zellous 14, Harding 13, Perovanovic 13, Esra Erden Atacan 3, Mehtap Karabilecen, Sevgi Uzun, Burcu Çiğil
1. Periyot: 28-18
Devre: 43-33
3. Periyot: 64-46
5 faulle çıkan: 35.58 Holingsvorth (Yakın Doğu Üniversitesi)
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı final ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Beşiktaş'ı 76-62 yendi.
Yakın Doğu Üniversitesi, bu sonuçla rakibi karşısında seride 1-0 öne geçti.
Yarı final serisinde ikinci karşılaşma, 2 Mayıs Salı günü yine Caferağa Spor Salonu'nda oynanacak.