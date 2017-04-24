Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde bugün oynanan play-off çeyrek final ikinci maçlarının ardından 3 takım yarı finale yükseldi.



Çeyrek finaldeki iki maçta da İstanbul Üniversitesi'ni yenen Yakın Doğu Üniversitesi, Mersin Büyükşehir Belediyespor'u mağlup eden Fenerbahçe ile Hatay Büşükşehir Belediyespor'a üstünlük sağlayan Galatasaray, yarı finale çıktı.



Bellona AGÜ ile Beşiktaş eşleşmesinde ise ilk iki maçta takımlar birer galibiyet elde etti. Bu eşleşmede 26 Nisan Çarşamba günü Kayseri'de oynanacak üçüncü maçı kazanacak takım adını yarı finale yazdıracak.



Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray eşleşti. Yakın Doğu Üniversitesi'nin yarı finaldeki rakibi ise Bellona AGÜ-Beşiktaş eşleşmesinin kazananı olacak.