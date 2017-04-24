Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Play-off

Salon: Akatlar ArenaHakemler: Mehmet Keseratar, Sami Özel, Tunçtan DurmuşcanBeşiktaş: Esra Erden Atacan 11, Harding 10, Zellous 15, Perovanovic 8, Stokes 21, Kübra İmren Siyahdemir, Mehtap Karabilecen, Burcu ÇiğilBellona AGÜ: Ayşegül Günay 5, Gray 13, Wright 21, Lara Sanders 5, Wauters 16,...

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Play-off

Salon: Akatlar Arena

Hakemler: Mehmet Keseratar, Sami Özel, Tunçtan Durmuşcan

Beşiktaş: Esra Erden Atacan 11, Harding 10, Zellous 15, Perovanovic 8, Stokes 21, Kübra İmren Siyahdemir, Mehtap Karabilecen, Burcu Çiğil

Bellona AGÜ: Ayşegül Günay 5, Gray 13, Wright 21, Lara Sanders 5, Wauters 16, Şaziye İvegin Üner 2, Dila Aşkın, Gizem Sezer

1. Periyot: 16-9

Devre: 33-29

3. Periyot: 53-46

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Beşiktaş, Bellona AGÜ'yü 65-62 yenerek seriyi 1-1 yaptı.

Kazanan takımın yarı finale yükseleceği serinin son maçı 26 Nisan Çarşamba günü Kayseri'de oynanacak.

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