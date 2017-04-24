Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Play-off
Salon: Akatlar ArenaHakemler: Mehmet Keseratar, Sami Özel, Tunçtan DurmuşcanBeşiktaş: Esra Erden Atacan 11, Harding 10, Zellous 15, Perovanovic 8, Stokes 21, Kübra İmren Siyahdemir, Mehtap Karabilecen, Burcu ÇiğilBellona AGÜ: Ayşegül Günay 5, Gray 13, Wright 21, Lara Sanders 5, Wauters 16,...
Salon: Akatlar Arena
Hakemler: Mehmet Keseratar, Sami Özel, Tunçtan Durmuşcan
Beşiktaş: Esra Erden Atacan 11, Harding 10, Zellous 15, Perovanovic 8, Stokes 21, Kübra İmren Siyahdemir, Mehtap Karabilecen, Burcu Çiğil
Bellona AGÜ: Ayşegül Günay 5, Gray 13, Wright 21, Lara Sanders 5, Wauters 16, Şaziye İvegin Üner 2, Dila Aşkın, Gizem Sezer
1. Periyot: 16-9
Devre: 33-29
3. Periyot: 53-46
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Beşiktaş, Bellona AGÜ'yü 65-62 yenerek seriyi 1-1 yaptı.
Kazanan takımın yarı finale yükseleceği serinin son maçı 26 Nisan Çarşamba günü Kayseri'de oynanacak.
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