Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Play-off
Salon: Prof. Dr. Turgay AtasüHakemler: Yener Yılmaz, Özge Şentürk, Erhan Gürselİstanbul Üniversitesi: Kardelen Gezgin 6, Meltem Topaloğlu 2, White 21, Neslişah Cora, Ayşe Okul 5, İrem Nas 7, Özlem Yenidünya, Eylül Minez, Gizem Yavuz 10, Müyesser Ceyda DomaçYakın Doğu Üniversitesi: Wandersloot...
Salon: Prof. Dr. Turgay Atasü
Hakemler: Yener Yılmaz, Özge Şentürk, Erhan Gürsel
İstanbul Üniversitesi: Kardelen Gezgin 6, Meltem Topaloğlu 2, White 21, Neslişah Cora, Ayşe Okul 5, İrem Nas 7, Özlem Yenidünya, Eylül Minez, Gizem Yavuz 10, Müyesser Ceyda Domaç
Yakın Doğu Üniversitesi: Wandersloot 15, Gizem Başaran 14, Leuchanka 8, Eldebrink 6, Olcay Çakır Turgut 12, Bahar Çağlar 12, Sinem Ataş 10, Bride 15, Emine Koç 2, Berfin Şatır
1. Periyot: 13-28
Devre: 24-55
3. Periyot: 45-79
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Yakın Doğu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi'ni 94-51 yendi.
Eşleşmedeki ilk maçtan da 83-37 galip ayrılan Yakın Doğu Üniversitesi, böylece seriyi 2-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.