Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Play-off

Salon: CaferağaHakemler: Semih Vural, Yücel Çilingir, Duhan KöyiçiYakın Doğu Üniversitesi: Olcay Çakır Turgut 2, Eldebrink 11, Robinson 9, Bahar Çağlar 7, Sinem Ataş 2, Holingsworth 8, Gizem Başaran 11, McBride 16, Vandersloot 17, Emine Koç, Berfin Şatırİstanbul Üniversitesi: Kardelen Gezgin...

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Play-off

Salon: Caferağa

Hakemler: Semih Vural, Yücel Çilingir, Duhan Köyiçi

Yakın Doğu Üniversitesi: Olcay Çakır Turgut 2, Eldebrink 11, Robinson 9, Bahar Çağlar 7, Sinem Ataş 2, Holingsworth 8, Gizem Başaran 11, McBride 16, Vandersloot 17, Emine Koç, Berfin Şatır

İstanbul Üniversitesi: Kardelen Gezgin 3, Meltem Topaloğlu 2, White 23, Neslişah Cora 3, Ayşe Okul, Eylül Minaz 2, Özlem Yenidünya, İrem Has 4, Müyesser Ceyda Domaç, Didem Nakaş

1. Periyot: 29-7

Devre: 44-19

3. Periyot: 66-29

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi'ni 83-37 yendi.

İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği seride ikinci maç, 24 Nisan Pazartesi günü İstanbul Üniversitesi'nin ev sahipliğinde oynanacak.

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